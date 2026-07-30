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Павел Малков: «Особенно радует, что сохранять это наследие помогают дети»
Губернатор Рязанской области Павел Малков, прокомментировал работу по сохранению исторического и культурного наследия, которая проводится в регионе при поддержке Движения Первых. «Недавно Пителино отметило свое 400-летие. На празднике вспоминали историю поселка, знакомили гостей с местными традициями и ремеслами. Особенно радует, что сохранять это наследие помогают дети. Вместе с Движением Первых они встречаются со старожилами, записывают их воспоминания, узнают, как жили люди, какие традиции берегли, что готовили и как отмечали праздники», — отметил Павел Малков.

Губернатор Рязанской области Павел Малков, прокомментировал работу по сохранению исторического и культурного наследия, которая проводится в регионе при поддержке Движения Первых.

«Недавно Пителино отметило свое 400-летие. На празднике вспоминали историю поселка, знакомили гостей с местными традициями и ремеслами. Особенно радует, что сохранять это наследие помогают дети. Вместе с Движением Первых они встречаются со старожилами, записывают их воспоминания, узнают, как жили люди, какие традиции берегли, что готовили и как отмечали праздники», — отметил Павел Малков.

Губернатор подчеркнул, что все, что собрали ребята, станет основой будущих экскурсий и туристических маршрутов.

«Именно так сохраняется память о родном крае и передается любовь к малой родине — от поколения к поколению», — сказал он.

Глава региона поблагодарил за активное участие в важной работе Артема Янина, Севинч Ибрагимову, Дарью Хасанову, Элину Рахманину, Михаила Муленкова, Юлию Федосееву, Полину Агапкину и Полину Мошнину. Отдельную благодарность губернатор выразил председателю Движения Первых в Пителинском округе Людмиле Агапкиной.