Опубликован прогноз погоды на 31 июля в Рязанской области

В области будет облачно с прояснениями. Местами ожидается кратковременный дождь. Днем в отдельных районах прогнозируют грозу. Ветер будет северо-западный, 6-11 м/с. Местами порывы могут достигнуть 15 м/с. Температура воздуха ночью составит 13…18°С, днем — 21…26°С.