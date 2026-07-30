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Новак поручил проработать меры поддержки пострадавшим от атак на WB
Вице-премьер РФ Александр Новак поручил проработать меры поддержки для предпринимателей, пострадавших в результате атак на логистические комплексы Wildberries. Ключевым вопросом заседания стала оперативная помощь партнерам-продавцам Wildberries, чьи товары пострадали в результате атак. Новак и заместитель главы администрации президента России Максим Орешкин поручили Минэкономразвития, Минфину и ФНС совместно с ЦБ и объединениями предпринимателей определить параметры предлагаемых мер поддержки и представить в правительство проекты актов до 10 августа.

Вице-премьер РФ Александр Новак поручил проработать меры поддержки для предпринимателей, пострадавших в результате атак на логистические комплексы Wildberries. Об этом сообщило правительство РФ после заседания подкомиссии по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики.

Ключевым вопросом заседания стала оперативная помощь партнерам-продавцам Wildberries, чьи товары пострадали в результате атак. Новак и заместитель главы администрации президента России Максим Орешкин поручили Минэкономразвития, Минфину и ФНС совместно с ЦБ и объединениями предпринимателей определить параметры предлагаемых мер поддержки и представить в правительство проекты актов до 10 августа.

Министр экономического развития Максим Решетников обозначил три ключевые задачи: восстановление логистических цепочек для обеспечения бесперебойных поставок товаров потребителям, помощь поставщикам и производителям в возобновлении деятельности, а также системные меры для повышения устойчивости поставок и увеличения товарных запасов.