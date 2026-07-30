Несовершеннолетним рязанцам напомнили о комендантском часе

С 1 мая по 30 сентября для несовершеннолетних в Рязанской области действует запрет на нахождение в общественных местах без сопровождения родителей или законных представителей с 23:00 до 06:00. Ограничение распространяется на улицы, парки, скверы, общественный транспорт, а также помещения, где ведется предпринимательская деятельность. Если ребенка задержат сотрудники полиции, родители или законные представители должны забрать его в течение трех часов. В противном случае несовершеннолетнего направят в специализированное учреждение.

С 1 мая по 30 сентября для несовершеннолетних в Рязанской области действует запрет на нахождение в общественных местах без сопровождения родителей или законных представителей с 23:00 до 06:00. Об этом сообщили в комиссии по делам несовершеннолетних.

Ограничение распространяется на улицы, парки, скверы, общественный транспорт, а также помещения, где ведется предпринимательская деятельность.

Если ребенка задержат сотрудники полиции, родители или законные представители должны забрать его в течение трех часов. В противном случае несовершеннолетнего направят в специализированное учреждение.

Кроме того, родителей или законных представителей могут привлечь к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка. Им грозит штраф.