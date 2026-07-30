На 81-м году жизни умер олимпийский чемпион по баскетболу Иван Едешко

Олимпийский чемпион по баскетболу Иван Едешко скончался на 81-м году жизни, сообщает баскетбольный клуб ЦСКА. Иван Едешко запомнился зрителям благодаря своей выдающейся игре, в частности, он выполнил решающую передачу на победный бросок Александра Белова в финале олимпийского турнира 1972 года в Мюнхене против сборной США, завершившегося со счетом 51:50. Кроме того, Едешко стал чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы в составе сборной СССР, а также восемь раз выигрывал чемпионат СССР и завоевывал Кубок европейских чемпионов с ЦСКА.