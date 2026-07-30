Мошенники придумали новую схему для туристов

Россиянам после возвращения из зарубежных поездок стали поступать звонки мошенников. Аферисты представляются сотрудниками полиции, ФСБ или прокуратуры. Они убеждают человека, что во время поездки он якобы контактировал с организацией, признанной в России нежелательной. Затем россиян уголовным делом и предлагают «решить вопрос» — перевести деньги на «безопасный счет».

Мошенники придумали новую схему для туристов. Об этом пишет « Прайм ».

Россиянам после возвращения из зарубежных поездок стали поступать звонки мошенников. Аферисты представляются сотрудниками полиции, ФСБ или прокуратуры. Они убеждают человека, что во время поездки он якобы контактировал с организацией, признанной в России нежелательной.

Затем россиян уголовным делом и предлагают «решить вопрос» — перевести деньги на «безопасный счет».