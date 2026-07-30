Минобороны сообщило об освобождении четырех населенных пунктов

Подразделения российских войск установили контроль над населенными пунктами Юрченково Харьковской области, Могрица и Малая Слободка Сумской области, а также Красноярское в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны России. Кроме того, по информации ведомства, суммарные потери ВСУ за сутки в зоне ответственности всех российских группировок составили около 1 335 военнослужащих.

Подразделения российских войск установили контроль над населенными пунктами Юрченково Харьковской области, Могрица и Малая Слободка Сумской области, а также Красноярское в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, за сутки российские военные нанесли удары по живой силе и технике ВСУ, а также по складам вооружения, боеприпасов и горючего, цехам производства и местам хранения беспилотников, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах украинских войск.

Средства противовоздушной обороны, как заявили в Минобороны, за сутки сбили 13 управляемых авиационных бомб, два реактивных снаряда HIMARS и 712 беспилотников самолетного типа.

Кроме того, по информации ведомства, суммарные потери ВСУ за сутки в зоне ответственности всех российских группировок составили около 1 335 военнослужащих.