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Минфин хочет запретить выплаты по ОСАГО сверх установленного лимита
Минфин России подготовил поправки в закон об ОСАГО, которые запрещают взыскивать со страховщиков выплаты за ремонт автомобиля сверх установленного лимита в 400 тысяч рублей. Документ разработали во исполнение поручения вице-премьера Александра Новака и с учетом постановления Конституционного суда РФ. Поправки предусматривают, что даже если реальная стоимость ремонта превышает страховую сумму, максимальная выплата страховщика останется ограничена 400 тысячами рублей. Аналогичный порядок предлагается применять и при оформлении ДТП по европротоколу.

Минфин России подготовил поправки в закон об ОСАГО, которые запрещают взыскивать со страховщиков выплаты за ремонт автомобиля сверх установленного лимита в 400 тысяч рублей. Законопроект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Документ разработали во исполнение поручения вице-премьера Александра Новака и с учетом постановления Конституционного суда РФ.

Поправки предусматривают, что даже если реальная стоимость ремонта превышает страховую сумму, максимальная выплата страховщика останется ограничена 400 тысячами рублей. Аналогичный порядок предлагается применять и при оформлении ДТП по европротоколу.

Кроме того, законопроект уточняет порядок расчета стоимости восстановительного ремонта. Ее будут определять по единой методике Банка России, которая также может учитывать доплату со стороны владельца автомобиля.

Как отмечает «Интерфакс», законопроект уже прошел предварительное согласование с Банком России, Российским союзом автостраховщиков и другими заинтересованными ведомствами. После публичного обсуждения его направят в правительство, а затем документ могут внести в Госдуму.