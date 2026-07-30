МИД РФ рассчитывает, что Вашингтон адекватно оценит атаки Киева и приструнит его

В МИД России выразили надежду, что США адекватно оценят атаки Киева на энергетические цепочки, особенно в свете недавних заявлений президента Украины Владимира Зеленского о стремлении к миру. Об этом пишет РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала ситуацию, отметив, что атаки Киева на нефтяные танкеры в районе морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Новороссийске вызывают серьезные опасения. «Рассчитываем, что имеющие влияние на Киев американские власти, наконец, дадут адекватную оценку такой лицемерной линии В. Зеленского и приструнят его», — привели слова Захаровой на сайте МИД РФ.

В МИД России выразили надежду, что США адекватно оценят атаки Киева на энергетические цепочки, особенно в свете недавних заявлений президента Украины Владимира Зеленского о стремлении к миру. Об этом пишет РИА Новости.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала ситуацию, отметив, что атаки Киева на нефтяные танкеры в районе морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Новороссийске вызывают серьезные опасения.

«Рассчитываем, что имеющие влияние на Киев американские власти, наконец, дадут адекватную оценку такой лицемерной линии В. Зеленского и приструнят его», — привели слова Захаровой на сайте МИД РФ.