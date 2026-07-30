Мэрия: в Рязани благоустраивают въездные стелы

Отмечается, что конструкции уже покрасили с помощью спецтехники. Сейчас на прилегающих территориях стригут газоны и делают обрезку кустарников и деревьев. «Работы идут с соблюдением всех мер безопасности и должны завершиться в ближайшие дни. Пока они продолжаются, просим жителей быть внимательными и осторожными рядом с рабочими зонами», — подчеркнули в мэрии.

В Рязани благоустраивают въездные стелы. Об этом сообщает мэрия.

Отмечается, что конструкции уже покрасили с помощью спецтехники. Сейчас на прилегающих территориях стригут газоны и делают обрезку кустарников и деревьев.

«Работы идут с соблюдением всех мер безопасности и должны завершиться в ближайшие дни. Пока они продолжаются, просим жителей быть внимательными и осторожными рядом с рабочими зонами», — подчеркнули в мэрии.