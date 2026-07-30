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Госдума предложила доплачивать таксистам за перевозку многодетных семей
Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина сообщила о высоких комиссиях, которые платят таксисты, а также о необходимости обеспечения автомобилей детскими креслами. Она подчеркнула, что за заказы от многодетных семьей водителям такси должны доплачивать, чтобы компенсировать дополнительные расходы. Останина выразила осторожность по поводу изменений, отметив, что все расходы должны нести агрегаторы, а не водители. Она также упомянула о предложении установить камеры в автомобилях для повышения безопасности при перевозке детей, так как многие водители опасаются брать заказы от многодетных семей из-за возможных проблем.

Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина сообщила о высоких комиссиях, которые платят таксисты, а также о необходимости обеспечения автомобилей детскими креслами. Об этом пишет НСН.

Она подчеркнула, что за заказы от многодетных семьей водителям такси должны доплачивать, чтобы компенсировать дополнительные расходы.

Напомним, Минтранс России работает над повышением доступности поездок в такси для семей с детьми и разрабатывает изменения в законодательство. Также с 1 июня 2026 года в Уфе стартует пилотный проект, предоставляющий многодетным семьям скидку в 30% на детские поездки.

Останина выразила осторожность по поводу изменений, отметив, что все расходы должны нести агрегаторы, а не водители. Она также упомянула о предложении установить камеры в автомобилях для повышения безопасности при перевозке детей, так как многие водители опасаются брать заказы от многодетных семей из-за возможных проблем.