ГАИ опровергла слухи о проверке у водителей бумажных европротоколов с 1 августа

В Госавтоинспекции напомнили, что перечень документов, которые водитель должен предъявить для проверки, установлен пунктом 2.1 ПДД. Уточняется, что бумажные бланки европротокола не входят в перечень. В ведомстве заверили, что никаких изменений в законодательстве с августа не предусматривается.

В ГАИ опровергли слухи о проверке у водителей бумажных европротоколов с 1 августа. Пост об этом опубликован в официальном канале ведомства в мессенджере «Макс».

В Госавтоинспекции напомнили, что перечень документов, которые водитель должен предъявить для проверки, установлен пунктом 2.1 ПДД. Уточняется, что бумажные бланки европротокола не входят в перечень.

В ведомстве заверили, что никаких изменений в законодательстве с августа не предусматривается.