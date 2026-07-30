ГАИ анонсировала очередной рейд в Рязанской области

В четверг, 30 июля, в Рязанской области пройдет рейд, направленный на пресечение нарушений ПДД, связанных с перевозкой пассажиров автобусами. Отмечается, что его проводят в целях профилактики ДТП.