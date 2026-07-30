Двум рязанцам присвоили звания «Почетный гражданин города Рязани»

Об этом сообщили на сайте администрации города. Звания удостоены член Рязанской областной организации Союза архитекторов России Владимир Крымский и член Рязанской региональной общественной организации «Федерация парашютного спорта» Александр Белоглазов. Отмечается, что на сегодняшний день оно присвоено 100 рязанцам, которые внесли значимый вклад в развитие города, науки, искусства и духовное развитие общества, а также проявили героизм и мужество при защите Отечества.