Двоих пьяных водителей задержали в Рязанской области за сутки

Всего на дорогах региона за сутки выявили 275 нарушений ПДД РФ, в том числе 2 факта управления транспортным средством в состоянии опьянения. Помимо этого, выявлено 20 нарушений, допущенных водителями грузовых транспортных средств, 6 нарушений правил перевозки детей, 4 нарушения допустили водители автобусов, а также 33 нарушения, связанные с тонировкой.

Двоих пьяных водителей задержали в Рязанской области за сутки. Об этом сообщает региональное УМВД.

Всего на дорогах региона за сутки выявили 275 нарушений ПДД РФ, в том числе 2 факта управления транспортным средством в состоянии опьянения.

Помимо этого, выявлено 20 нарушений, допущенных водителями грузовых транспортных средств, 6 нарушений правил перевозки детей, 4 нарушения допустили водители автобусов, а также 33 нарушения, связанные с тонировкой.