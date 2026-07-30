Директора рязанского хлебозавода заподозрили в невыплате 1 млн рублей зарплаты

В Рязани возбудили уголовное дело о невыплате заработной платы работникам предприятия по производству хлебобулочных изделий. Об этом сообщили в региональном СУ СК России. По данным следствия, директор организации с июля 2025 года по апрель 2026 года полностью не выплачивал зарплату 20 сотрудникам. При этом у руководителя, как считают следователи, были финансовые возможности для погашения задолженности. Общая сумма долга перед работниками составила около 1 млн рублей.

В Рязани возбудили уголовное дело о невыплате заработной платы работникам предприятия по производству хлебобулочных изделий. Об этом сообщили в региональном СУ СК России.

По данным следствия, директор организации с июля 2025 года по апрель 2026 года полностью не выплачивал зарплату 20 сотрудникам. При этом у руководителя, как считают следователи, были финансовые возможности для погашения задолженности.

Общая сумма долга перед работниками составила около 1 млн рублей.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы). Сейчас следователи изучают финансово-хозяйственную деятельность предприятия и принимают меры для погашения задолженности.