ЦБ: курс доллара достиг максимума с апреля и составил 79,9 рублей

Центральный банк России установил официальный курс доллара на пятницу, 31 июля, на уровне ₽79,8573, что стало максимальным значением с 3 апреля. Об этом пишет РБК. Курс евро составил ₽90,8776, а юаня — ₽11,8194. Так, за сутки доллар подорожал на 50,03 копейки, евро — на 67,25 копейки, а юань — на 9,79 копейки.

Центральный банк России установил официальный курс доллара на пятницу, 31 июля, на уровне ₽79,8573, что стало максимальным значением с 3 апреля. Об этом пишет РБК.

Курс евро составил ₽90,8776, а юаня — ₽11,8194.

Так, за сутки доллар подорожал на 50,03 копейки, евро — на 67,25 копейки, а юань — на 9,79 копейки.