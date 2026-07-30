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А что в кино? «Ограбить Лондон», «Все, что мы потеряли» и другие новинки
Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Семейная комедия «Старый орел» (Россия). Дед Батраз отказывается переезжать из родного горного села, которое хотят ликвидировать. Он решает превратить его в экодеревню, но для этого ему нужна помощь сына и внуков, которым трудно вырваться из городской жизни.

Криминальный боевик «Ограбить Лондон» (Великобритания). В центре Лондона находят неразорвавшуюся бомбу времён Второй мировой. Во время эвакуации работников крупнейшего банка команда первоклассных взломщиков готовит дерзкое ограбление, чтобы похитить крупную партию алмазов.

Мелодрама «Все, что мы потеряли» (Испания). Молодая художница Леа, потерявшая родителей и веру в жизнь, временно переезжает к другу своего брата — Акселю, который становится единственным человеком, способным вернуть ей радость творчества, и между ними возникает особая связь.

Полный обзор новинок кино смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».