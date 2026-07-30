71-летний рязанец пострадал в ДТП с грузовиком

ДТП произошло 29 июля, примерно в 07:15, на 165-м километре автодороги М-5 «Урал» в Рыбновском районе. По предварительной информации полицейских, 39-летний рязанец, управляя грузовиком «Скания», столкнулся с автомобилем «Лада Ларгус», за рулем которого был 71-летний житель областного центра. Водитель легковушки обращался за медпомощью. Полицейские проводят проверку и устанавливают обстоятельства происшествия.

71-летний рязанец пострадал в ДТП с грузовиком. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

ДТП произошло 29 июля, примерно в 07:15, на 165-м километре автодороги М-5 «Урал» в Рыбновском районе.

По предварительной информации полицейских, 39-летний рязанец, управляя грузовиком «Скания», столкнулся с автомобилем «Лада Ларгус», за рулем которого был 71-летний житель областного центра.

Водитель легковушки обращался за медпомощью.

Полицейские проводят проверку и устанавливают обстоятельства происшествия.