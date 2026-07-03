В Рязани еще на нескольких улицах отключили воду 3 июля

Об этом сообщили на сайте «Водоканала». Холодной воды не будет до 17:00 по адресам: Военных автомобилистов, 3 — АО «Рязань хлеб» (хлебозавод № 5); Военных автомобилистов, строение 11 (автомойка). Также ресурса не будет до 15:30 по адресу: Белякова, 20. Ранее рязанцев предупреждали об отключении воды на трех улицах.

В Рязани еще на нескольких улицах отключили воду 3 июля. Об этом сообщили на сайте «Водоканала».

Холодной воды не будет до 17:00 по адресам:

Военных автомобилистов, 3 — АО «Рязань хлеб» (хлебозавод № 5);

Военных автомобилистов, строение 11 (автомойка).

Также ресурса не будет до 15:30 по адресу:

Белякова, 20.

А до 16:00 — по адресам:

Центральная (Дядьково) 120, 121, 122, 122а, 123, 124, 124а, 125, 126, 127, 128, 128а, 129, 130, 131, 131а, 132, 132 корп.1, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 139а, 139 В, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 146а, 147, 148, 149, 150, 151, 152а, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 157а, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 164а, 165, 166, 167, 168.

Ранее рязанцев предупреждали об отключении воды на трех улицах.