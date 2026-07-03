Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 03
27°
Сбт, 04
27°
Вск, 05
22°
ЦБ USD 77.93 -0.34 03/07
ЦБ EUR 88.71 -0.47 03/07
Нал. USD 79.62 / 80.00 03/07 10:55
Нал. EUR 92.51 / 93.10 03/07 10:55
Новости
Итоги года New
Публикации
VOYAH ФРИ / FREE версия Спорт+: Новый эталон гибридного премиума. Тест...
Бренд VOYAH по результатам продаж в мае 2026 года в оче...
Вчера 14:01
508
Премиальные китайские автомобили: почему Hongqi выбирают ценители стат...
Восприятие роскоши в автомобильном мире стремительно тр...
1 июля 2026 14:29
1 340
170 квартир в Рязани живут 45 дней без горячей воды. Они боятся остать...
Жители домов №№ 67 и 69 на Касимовском шоссе уже более...
30 июня 15:05
2 082
Из Рязани в Мурманск на CHERY. Как ведёт себя машина в дальнем путешес...
Редакция РЗН. Инфо пообщалась с рязанской автолюбительн...
23 июня 15:43
1 256
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
В Рязани еще на нескольких улицах отключили воду 3 июля
Об этом сообщили на сайте «Водоканала». Холодной воды не будет до 17:00 по адресам: Военных автомобилистов, 3 — АО «Рязань хлеб» (хлебозавод № 5); Военных автомобилистов, строение 11 (автомойка). Также ресурса не будет до 15:30 по адресу: Белякова, 20. Ранее рязанцев предупреждали об отключении воды на трех улицах.

В Рязани еще на нескольких улицах отключили воду 3 июля. Об этом сообщили на сайте «Водоканала».

Холодной воды не будет до 17:00 по адресам:

  • Военных автомобилистов, 3 — АО «Рязань хлеб» (хлебозавод № 5);
  • Военных автомобилистов, строение 11 (автомойка).

Также ресурса не будет до 15:30 по адресу:

  • Белякова, 20.

А до 16:00 — по адресам:

  • Центральная (Дядьково) 120, 121, 122, 122а, 123, 124, 124а, 125, 126, 127, 128, 128а, 129, 130, 131, 131а, 132, 132 корп.1, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 139а, 139 В, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 146а, 147, 148, 149, 150, 151, 152а, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 157а, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 164а, 165, 166, 167, 168.

Ранее рязанцев предупреждали об отключении воды на трех улицах.