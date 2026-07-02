Рязанцев предупредили об отключении холодной воды 3 июля

С 09:00 до 17:00 3 июля холодной воды не будет по адресам: Военных Автомобилистов, дома № 4,8,12; Михайловское шоссе, дома № 234 корпус 1, 236 а, 236 б, 240 корпус 1, 250 корпус 1, 250 корпус 2; Михайловское шоссе, частный сектор, с дома № 232 по дом № 266 (четная сторона).