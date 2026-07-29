Жители Шилова пожаловались на некачественный ремонт дома

Жители Шилова пожаловались на протечку в подъезде дома № 2 на улице Стройкова. Пост появился в социальных сетях. По словам местных жителей, капитальный ремонт в доме проводили в прошлом году, однако после каждого дождя на стенах снова появляются мокрые пятна. На опубликованных кадрах видно влажный участок стены в подъезде. Жильцы считают, что проблема связана с качеством проведенных работ.

Жители Шилова пожаловались на протечку в подъезде дома № 2 на улице Стройкова. Пост появился в социальных сетях.

По словам местных жителей, капитальный ремонт в доме проводили в прошлом году, однако после каждого дождя на стенах снова появляются мокрые пятна.

На опубликованных кадрах видно влажный участок стены в подъезде. Жильцы считают, что проблема связана с качеством проведенных работ.