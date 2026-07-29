Жителей Рязанского округа предупредили об обработке полей

Жителей Рязанского округа предупредили о предстоящей обработке полей. По информации АО «Павловское», с 3 по 13 августа будет проводиться обработка посевов гороха на полях, расположенных рядом с населенными пунктами. Работы затронут территории вблизи деревень Дежнеково, Глядково, Сажнево, Ялтуново, Ивкино, Трубниково, Кириловка, Протасово, Марьино-2, Каменец, Александрово, Листвянка, Богданово, Храпылево, Болошнево, Наумово, Шелудино-1, Шелудино-2, Лысцово, а также поселка Окский и сел Слободка, Сальково и Марьино-1.

Жителей Рязанского округа предупредили о предстоящей обработке полей. Об этом сообщили в администрации округа.

По информации АО «Павловское», с 3 по 13 августа будет проводиться обработка посевов гороха на полях, расположенных рядом с населенными пунктами.

Работы затронут территории вблизи деревень Дежнеково, Глядково, Сажнево, Ялтуново, Ивкино, Трубниково, Кириловка, Протасово, Марьино-2, Каменец, Александрово, Листвянка, Богданово, Храпылево, Болошнево, Наумово, Шелудино-1, Шелудино-2, Лысцово, а также поселка Окский и сел Слободка, Сальково и Марьино-1.

В администрации отметили, что сроки проведения работ могут измениться в зависимости от погодных условий.