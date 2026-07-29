Житель Рязанской области украл технику из дома знакомой, пока она была в роддоме

В поселке Октябрьский Михайловского округа полицейские раскрыли кражу. Оперативники узнали, что 31-летний житель города Михайлова пытается продать два украденных телевизора. Известно, что мужчина ранее уже имел проблемы с законом и был осужден за кражу и управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Полицейские выяснили, что он был знаком с 24-летней женщиной и помогал ей собраться в роддом. В процессе сбора вещей он забрал дубликат ключей от ее дома. Пока хозяйка была в роддоме, злоумышленник пришел к ней домой, открыл дверь и похитил два телевизора. Затем он пытался продать украденное, но его задержали полицейские. Теперь мужчине грозит до 6 лет лишения свободы по уголовному делу за кражу.

В поселке Октябрьский Михайловского округа полицейские раскрыли кражу, произошедшую, пока 24-летняя женщина находилась в роддоме. Об этом сообщает УМВД по региону.

Оперативники узнали, что 31-летний житель города Михайлова пытается продать два украденных телевизора.

Известно, что мужчина ранее уже имел проблемы с законом и был осужден за кражу и управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Полицейские выяснили, что он был знаком с женщиной и помогал ей собраться в роддом. В процессе сбора вещей он забрал дубликат ключей от ее дома.

Пока хозяйка была в роддоме, злоумышленник пришел к ней домой, открыл дверь и похитил два телевизора. Затем он пытался продать украденное, но его задержали полицейские.

Теперь мужчине грозит до 6 лет лишения свободы по уголовному делу за кражу.