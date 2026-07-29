Зеленский обсудил с Трампом лицензии на ракеты для Patriot
По словам главы киевского режима, на встрече обсуждались лицензии на производство ракет-перехватчиков для систем Patriot и другие идеи, «которые могут помочь». Также говорили о дипломатии. Зеленский указал, что обе команды согласуют детали для дальнейшего взаимодействия. Глава киевского режима назвал встречу с Трампом хорошей.
Владимир Зеленский сообщил, что обсудил с американском лидером Дональдом Трампом в Белом доме лицензии на производство ракет для комплексов Patriot. Об этом он написал в своем Telegram-канале 28 июля.
По словам главы киевского режима, на встрече обсуждались лицензии на производство ракет-перехватчиков для систем Patriot, а также другие идеи, «которые могут помочь». Помимо этого, как указал Зеленский, говорили о дипломатии.
Он добавил, что обе команды согласуют детали для дальнейшего взаимодействия.
Глава киевского режима назвал встречу с Трампом хорошей.