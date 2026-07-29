Запрет на экспорт бензина из России продлят до конца года

Вице-премьер Александр Новак сообщил о продлении запрета на экспорт бензина из России до конца текущего года. Он отметил, что запрет на экспорт дизельного топлива будет отменен по мере восстановления рынка, чтобы избежать сложностей с переизбытком и снижением объемов переработки на заводах. Новак подчеркнул важность обеспечения внутреннего рынка перед тем, как Россия сможет возобновить экспорт дизеля для полной загрузки своих производственных мощностей. Летом в России наблюдаются перебои с поставками топлива, вызванные изменениями в логистике. В связи с этим правительство приняло ряд мер, включая запрет на экспорт бензина и дизтоплива, который теперь продлен до 31 декабря текущего года.

Вице-премьер Александр Новак сообщил о продлении запрета на экспорт бензина из России до конца текущего года. Как уточняет Интерфакс, это решение принято на заседании штаба и касается как производителей, так и непроизводителей.

Кроме того, Новак отметил, что запрет на экспорт дизельного топлива будет отменен по мере восстановления рынка, чтобы избежать сложностей с переизбытком и снижением объемов переработки на заводах. Он подчеркнул важность обеспечения внутреннего рынка перед тем, как Россия сможет возобновить экспорт дизеля для полной загрузки своих производственных мощностей.

Летом в России наблюдаются перебои с поставками топлива, вызванные изменениями в логистике. В связи с этим правительство приняло ряд мер, включая запрет на экспорт бензина и дизтоплива, который теперь продлен до 31 декабря текущего года.