За сутки в Рязанской области задержали 4 пьяных водителя

Всего за сутки полицейские выявили 277 нарушений ПДД РФ, в том числе 4 факта управления транспортными средствами в состоянии опьянения. Трое водителей от прохождения медицинского освидетельствования отказались. Помимо этого, выявлено 15 нарушений, допущенных водителями грузовых транспортных средств, 28 нарушений, связанных с тонировкой.