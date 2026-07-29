ВС РФ снова нанесли удары по портам на Украине

ВС России продолжают наносить удары портам и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. 29 июля российские войска поразили резервуар с ГСМ для ВСУ в порту «Одесса» и два сухогруза, доставившие грузы военного назначения в порту «Южный», а также сухогруз, осуществлявший доставку грузов для ВСУ в порт Одесса.