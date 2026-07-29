Власти Рязани объявили об изъятии участка под аварийным домом на улице Свободы

Администрация Рязани опубликовала постановление об изъятии земельного участка и объектов недвижимого имущества, расположенных на улице Свободы, дом № 90, для муниципальных нужд. Речь идет об аварийном многоквартирном доме. Согласно документу, изымут участок земли общей площадью 766 м². В перечень объектов вошли несколько квартир и комнат площадью от 5,9 до 48,8 м², а также доли в праве общей собственности. Решение принято в связи с признанием многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу в рамках муниципальной программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Аварийным дом признали в 2017 году. Согласно открытым данным, многоквартирный дом был построен в 1935 году и имеет два этажа с деревянными перекрытиями.

Администрация Рязани опубликовала в газете «Рязанские ведомости» постановление об изъятии земельного участка и объектов недвижимого имущества, расположенных на улице Свободы, дом № 90, для муниципальных нужд. Речь идет об аварийном многоквартирном доме.

Согласно документу, изымут участок земли общей площадью 766 м². В перечень объектов вошли несколько квартир и комнат площадью от 5,9 до 48,8 м², а также доли в праве общей собственности. Решение принято в связи с признанием многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу в рамках муниципальной программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Аварийным дом признали в 2017 году.

Согласно открытым данным, многоквартирный дом был построен в 1935 году и имеет два этажа с деревянными перекрытиями.

В течение 10 дней со дня принятия постановления копии документа будут направлены правообладателям изымаемой недвижимости и в орган регистрации прав.

Фото: 2GIS.