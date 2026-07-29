В загранпаспортах россиян уберут данные о детях и отменят старые графы

Миграционная служба МВД России сообщила об отмене граф «Личный код» и «Учетная запись» в заграничных паспортах граждан. Отмечается, что эти изменения вступят в силу с января 2027 года, когда также перестанут вписывать данные о детях в паспорта. Добавлены новые латинские буквы — PP для паспортов граждан, PD для дипломатических и PO для служебных, вместо прежних обозначений. Нововведение связано с необходимостью защиты прав россиян на свободу передвижения. В последнее время наблюдается отказ во въезде на территорию недружественных стран несовершеннолетних россиян, у которых нет собственных загранпаспортов, несмотря на наличие записей о них в паспортах родителей. Ранее выданные паспорта с отметками о детях сохраняют свою юридическую силу до окончания срока действия.

Миграционная служба МВД России сообщила об отмене граф «Личный код» и «Учетная запись» в заграничных паспортах граждан. Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что эти изменения вступят в силу с января 2027 года, когда также перестанут вписывать данные о детях в паспорта. Постановление, подписанное правительством России, направлено на упрощение и унификацию обработки документов в соответствии с новыми международными нормами, утвержденными Международной организацией гражданской авиации.

В ведомстве пояснили, что изменения в формате машиносчитываемого кода также касаются обозначения типов заграничных паспортов: добавлены новые латинские буквы — PP для паспортов граждан, PD для дипломатических и PO для служебных, вместо прежних обозначений. Нововведение связано с необходимостью защиты прав россиян на свободу передвижения.

В последнее время наблюдается отказ во въезде на территорию недружественных стран несовершеннолетних россиян, у которых нет собственных загранпаспортов, несмотря на наличие записей о них в паспортах родителей.

Ранее выданные паспорта с отметками о детях сохраняют свою юридическую силу до окончания срока действия.