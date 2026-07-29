В Шиловском районе выявили нарушения на сельхозземле

Прокуратура Шиловского района обнаружила нарушения земельного законодательства в Занино‑Починковском сельском поселении. Участок площадью несколько гектаров три года не используется по назначению: он зарос древесной растительностью, а часть территории захламлена строительными отходами. Кроме того, на площади 50 кв. м найдены фрагменты шифера, доски и мешки с неустановленным содержимым. Надзорное ведомство приняло меры для устранения нарушений и возврата земли в сельскохозяйственный оборот.

В Шиловском районе выявили нарушения на сельхозземле. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Прокуратура Шиловского района обнаружила нарушения земельного законодательства в Занино‑Починковском сельском поселении. Участок площадью несколько гектаров три года не используется по назначению: он зарос древесной растительностью, а часть территории захламлена строительными отходами. Кроме того, на площади 50 кв. м найдены фрагменты шифера, доски и мешки с неустановленным содержимым.

Надзорное ведомство приняло меры для устранения нарушений и возврата земли в сельскохозяйственный оборот.