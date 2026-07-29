В Рязанской области сгорели трактор, пресс-подборщик и тюки сена

Известно, что 27 июля в 21:19 загорелось сено в селе Муравлянка Сараевского округа. Пожар тушили четыре человека и две единицы техники. Огонь распространился на площади 25 м². Также 28 июля в 15:45 пожар произошел в деревне Пупкино Захаровского округа. Огнем были охвачены трактор и пресс-подборщик. Отмечается, что в результате происшествия техника была уничтожена. Возгорание тушили шесть человека и две единицы техники. Общая площадь — 8 м².

В Рязанской области сгорели трактор, пресс-подборщик и сено. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону.

Известно, что 27 июля в 21:19 загорелось сено в селе Муравлянка Сараевского округа. Пожар тушили четыре человека и две единицы техники. Огонь распространился на площади 25 м².

Также 28 июля в 15:45 пожар произошел в деревне Пупкино Захаровского округа. Огнем были охвачены трактор и пресс-подборщик. Отмечается, что в результате происшествия техника была уничтожена.

Возгорание тушили шесть человека и две единицы техники. Общая площадь — 8 м².