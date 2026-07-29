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В Рязанской области разрешили корректировать дорожные контракты из-за роста НДС
Правительство региона утвердило документ, разрешающий корректировать существенные условия государственных контрактов на ремонт и содержание автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения. Данная мера связана с увеличением с 1 января НДС. Правила распространяются на договоры, заключенные до 1 января 2026 года для обеспечения государственных нужд региона, если в их условиях не был изначально предусмотрен новый размер налоговой ставки. В случае возникновения независящих от сторон обстоятельств, влекущих невозможность исполнения договора, участники могут по соглашению увеличить цену контракта. Также стороны вправе изменить объемы или виды выполняемых работ без увеличения общей цены контракта.

В Рязанской области разрешили корректировать дорожные контракты из-за повышения НДС. Соответствующее постановление регионального правительства разместили на сайте газеты «Рязанские ведомости».

Правительство Рязанской области утвердило документ, разрешающий корректировать существенные условия государственных контрактов на ремонт и содержание автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения. Данная мера связана с увеличением с 1 января 2026 года налоговой ставки по налогу на добавленную стоимость.

Согласно документу, правила распространяются на договоры, заключенные до 1 января 2026 года для обеспечения государственных нужд региона, если в их условиях не был изначально предусмотрен новый размер налоговой ставки. В случае возникновения независящих от сторон обстоятельств, влекущих невозможность исполнения договора, участники могут по соглашению увеличить цену контракта.

Также стороны вправе изменить объемы или виды выполняемых работ без увеличения общей цены контракта.