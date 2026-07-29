В Рязанской области пройдет рейд на пешеходных переходах
Полицейские проведут комплексное мероприятие, направленное на пресечение нарушений ПДД со стороны водителей на нерегулируемых пешеходных переходах. В ГАИ напомнили, что за нарушение грозит штраф от 1500 до 2500 рублей.
В среду, 29 июля, в Рязанской области пройдет рейд «Пешеходный переход». Об этом сообщили в пресс-службе региональной ГАИ.
Полицейские проведут комплексное мероприятие, направленное на пресечение нарушений ПДД со стороны водителей на нерегулируемых пешеходных переходах.
В ГАИ напомнили, что за нарушение грозит штраф от 1500 до 2500 рублей.