В Рязанской области пройдет рейд на пешеходных переходах

Полицейские проведут комплексное мероприятие, направленное на пресечение нарушений ПДД со стороны водителей на нерегулируемых пешеходных переходах. В ГАИ напомнили, что за нарушение грозит штраф от 1500 до 2500 рублей.