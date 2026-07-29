В Рязанской области произошло серьезное ДТП с участием машины ДПС

Отмечается, что авария случилась в селе Гремячка в Скопинском районе. Судя по кадрам, столкнулись машина ДПС и легковушка, у машин смяты капоты и бамперы. По словам очевидцев, погибших нет. На место прибыли полицейские. Официально информацию не комментировали, подробности уточняются.

В Рязанской области произошло серьезное ДТП с участием машины ДПС. Об этом 29 июля сообщили в соцсетях.

Отмечается, что авария случилась в селе Гремячка в Скопинском районе. Судя по кадрам, столкнулись машина ДПС и легковушка, у машин смяты капоты и бамперы.

По словам очевидцев, погибших нет. На место прибыли полицейские.

Официально информацию не комментировали, подробности уточняются.

Видео: соцсети.