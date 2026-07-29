В Рязанской области произошло серьезное ДТП с участием машины ДПС
Отмечается, что авария случилась в селе Гремячка в Скопинском районе. Судя по кадрам, столкнулись машина ДПС и легковушка, у машин смяты капоты и бамперы. По словам очевидцев, погибших нет. На место прибыли полицейские. Официально информацию не комментировали, подробности уточняются.
В Рязанской области произошло серьезное ДТП с участием машины ДПС. Об этом 29 июля сообщили в соцсетях.
Отмечается, что авария случилась в селе Гремячка в Скопинском районе. Судя по кадрам, столкнулись машина ДПС и легковушка, у машин смяты капоты и бамперы.
По словам очевидцев, погибших нет. На место прибыли полицейские.
Официально информацию не комментировали, подробности уточняются.
Видео: соцсети.