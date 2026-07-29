В Рязанской области приостановят движение по наплавному мосту через Оку

Движение транспортных средств по наплавному мосту через Оку в районе села Троица Спасского округа приостановят по техническим причинам (корректировка понтонной конструкции мостовой переправы в связи с изменением уровня воды). Ограничение будет действовать с 10:30 до 12:00 29 июля.

В Рязанской области приостановят движение по наплавному мосту через Оку. Об этом сообщили в соцсетях ООО УСД «Тракт».

Движение транспортных средств по наплавному мосту через реку в районе села Троица Спасского округа приостановят по техническим причинам (корректировка понтонной конструкции мостовой переправы в связи с изменением уровня воды).

Ограничение будет действовать с 10:30 до 12:00 29 июля.