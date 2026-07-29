Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 29
18°
Чтв, 30
19°
Птн, 31
24°
ЦБ USD 79.36 0.66 30/07
ЦБ EUR 90.21 0.58 30/07
Нал. USD 80.70 / 81.20 29/07 18:20
Нал. EUR 92.71 / 94.00 29/07 18:20
Новости
Итоги года New
Публикации
«Подбелка» как часть Дня города: музыкальный фестиваль ежегодно объеди...
Фестиваль уличных музыкантов «Подбелка» впервые состоял...
24 июля 19:18
3 402
Геометрия есенинского пути: от Спас-Клепиков до Константиновского обры...
Рязанская область для Сергея Есенина была не просто точ...
21 июля 12:28
1 294
Легендарное возвращение VOLGA. В Рязани стартовали продажи новых модел...
В Рязани снова доступны к покупке новые отечественные а...
13 июля 16:28
3 007
«Любовь к собаке всегда на первом месте»
Председатель Рязанского областного общества охотников и...
8 июля 15:04
3 090
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
В Рязанской области отменили угрозу БПЛА
В Рязанской области отменили угрозу БПЛА. Об этом сообщает РСЧС. Отбой беспилотной опасности на территории Рязанской области объявили в 21:19. Угроза действовала с 19:34.

В Рязанской области отменили угрозу БПЛА. Об этом сообщает РСЧС.

Отбой беспилотной опасности на территории Рязанской области объявили в 21:19.

Угроза действовала с 19:34.

Напомним, в ночь на 29 июля Рязанская области подверглась массовой атаке БПЛА. Над регионом сбили 45 беспилотников. Пострадали 6 человек. Подробнее об атаке в сюжете РЗН. Инфо.