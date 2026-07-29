В Рязанской области отменили угрозу БПЛА
В Рязанской области отменили угрозу БПЛА. Об этом сообщает РСЧС. Отбой беспилотной опасности на территории Рязанской области объявили в 21:19. Угроза действовала с 19:34.
В Рязанской области отменили угрозу БПЛА. Об этом сообщает РСЧС.
Отбой беспилотной опасности на территории Рязанской области объявили в 21:19.
Угроза действовала с 19:34.
Напомним, в ночь на 29 июля Рязанская области подверглась массовой атаке БПЛА. Над регионом сбили 45 беспилотников. Пострадали 6 человек. Подробнее об атаке в сюжете РЗН. Инфо.