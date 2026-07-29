В Рязанской области объявлена угроза БПЛА

Беспилотная опасность на территории Рязанской области объявлена в 19:34. Жителей просят не подходить к окнам и избегать открытых участков. Напомним, в ночь на 29 июля Рязанская области подверглась массовой атаке БПЛА. Над регионом сбили 45 беспилотников. Пострадали 6 человек. Подробнее об атаке в сюжете.