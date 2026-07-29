Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 29
18°
Чтв, 30
19°
Птн, 31
23°
ЦБ USD 78.7 0.68 29/07
ЦБ EUR 89.63 0.87 29/07
Нал. USD 80.51 / 80.45 29/07 15:55
Нал. EUR 92.71 / 93.35 29/07 15:55
Новости
Итоги года New
Публикации
«Подбелка» как часть Дня города: музыкальный фестиваль ежегодно объеди...
Фестиваль уличных музыкантов «Подбелка» впервые состоял...
24 июля 19:18
3 320
Геометрия есенинского пути: от Спас-Клепиков до Константиновского обры...
Рязанская область для Сергея Есенина была не просто точ...
21 июля 12:28
1 262
Легендарное возвращение VOLGA. В Рязани стартовали продажи новых модел...
В Рязани снова доступны к покупке новые отечественные а...
13 июля 16:28
2 992
«Любовь к собаке всегда на первом месте»
Председатель Рязанского областного общества охотников и...
8 июля 15:04
3 056
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
В Железнодорожном районе Рязани заменили изношенный участок трубопровода
В Рязани завершили замену изношенного участка трубопровода в районе Михайловского шоссе, 65, рядом с пивзаводом. Об этом сообщили в пресс-службе «Водоканала». Отмечается, что заменяемый участок соединяет два основных ввода воды и обеспечивает водоснабжение значительной части Железнодорожного района. В ходе работ уложено 25 метров трубы, а всего планируется заменить около 300 метров сети. Работы выполнялись методом горизонтального направленного бурения, что позволило обойтись без вскрытия проезжей части. Специалисты подчеркнули, что после завершения всех работ система водоснабжения будет объединена, что обеспечит более стабильное давление воды в домах жителей района.

В Рязани завершили замену изношенного участка трубопровода в районе Михайловского шоссе, 65, рядом с пивзаводом. Об этом сообщили в пресс-службе «Водоканала».

Отмечается, что заменяемый участок соединяет два основных ввода воды и обеспечивает водоснабжение значительной части Железнодорожного района.

В ходе работ уложено 25 метров трубы, а всего планируется заменить около 300 метров сети. Работы выполнялись методом горизонтального направленного бурения, что позволило обойтись без вскрытия проезжей части.

Специалисты подчеркнули, что после завершения всех работ система водоснабжения будет объединена, что обеспечит более стабильное давление воды в домах жителей района.