В Железнодорожном районе Рязани заменили изношенный участок трубопровода

В Рязани завершили замену изношенного участка трубопровода в районе Михайловского шоссе, 65, рядом с пивзаводом. Об этом сообщили в пресс-службе «Водоканала». Отмечается, что заменяемый участок соединяет два основных ввода воды и обеспечивает водоснабжение значительной части Железнодорожного района. В ходе работ уложено 25 метров трубы, а всего планируется заменить около 300 метров сети. Работы выполнялись методом горизонтального направленного бурения, что позволило обойтись без вскрытия проезжей части. Специалисты подчеркнули, что после завершения всех работ система водоснабжения будет объединена, что обеспечит более стабильное давление воды в домах жителей района.

В Рязани завершили замену изношенного участка трубопровода в районе Михайловского шоссе, 65, рядом с пивзаводом. Об этом сообщили в пресс-службе «Водоканала».

Отмечается, что заменяемый участок соединяет два основных ввода воды и обеспечивает водоснабжение значительной части Железнодорожного района.

В ходе работ уложено 25 метров трубы, а всего планируется заменить около 300 метров сети. Работы выполнялись методом горизонтального направленного бурения, что позволило обойтись без вскрытия проезжей части.

Специалисты подчеркнули, что после завершения всех работ система водоснабжения будет объединена, что обеспечит более стабильное давление воды в домах жителей района.