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В Рязани врачи скорой помощи помогли женщине с острой болью в животе
33-летней жительнице Рязани потребовалась экстренная помощь медиков из-за внезапной острой боли в животе. Об этом сообщили в региональном минздраве. По словам женщины, сначала она решила, что боль пройдет самостоятельно. Однако вскоре она распространилась по всему животу и стала настолько сильной, что ей стало трудно дышать. После этого рязанка вызвала скорую помощь. На вызов прибыла бригада № 36. Медики оказали пациентке необходимую помощь на месте и оперативно доставили ее в стационар для дальнейшего обследования и лечения.

33-летней жительнице Рязани потребовалась экстренная помощь медиков из-за внезапной острой боли в животе. Об этом сообщили в региональном минздраве.

По словам женщины, сначала она решила, что боль пройдет самостоятельно. Однако вскоре она распространилась по всему животу и стала настолько сильной, что ей стало трудно дышать. После этого рязанка вызвала скорую помощь.

На вызов прибыла бригада № 36. Медики оказали пациентке необходимую помощь на месте и оперативно доставили ее в стационар для дальнейшего обследования и лечения.

В Рязанской станции скорой помощи отметили, что в составе бригады работали фельдшер Наталья Гусева, водитель Александр Ерохин и врач Мария Воробьева, которая окончила ординатуру РязГМУ год назад.