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В Рязани пенсионерка 4 года оплачивала несуществующие долги умершего сына
В МВД сообщили, что один из оперативников услышал о пенсионерке, которая уже 4 года оплачивает долги умершего сына перед гос. организацией. Полицейский заинтересовался ситуацией, так как понял, что 68-летнюю рязанку обманывают мошенники. Полицейские провели проверку и выяснили, что долгов у умершего рязанца не было. Оперативники приехали к пожилой рязанке и подробно расспросили ее. Оказалось, что пенсионерка уже около 4 лет доверялась жительнице Рязанского района 1976 года рождения, которой передала более чем 1 миллион 300 тысяч рублей. Мошенницу задержали.

В Рязани пенсионерка 4 года оплачивала несуществующие долги умершего сына. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

В МВД сообщили, что один из оперативников услышал о пенсионерке, которая уже 4 года оплачивает долги умершего сына перед гос. организацией. Полицейский заинтересовался ситуацией, так как понял, что 68-летнюю рязанку обманывают мошенники.

Полицейские провели проверку и выяснили, что долгов у умершего рязанца не было.

Оперативники приехали к пожилой рязанке и подробно расспросили ее. Оказалось, что пенсионерка уже около 4 лет доверялась жительнице Рязанского района 1976 года рождения, которой передала более чем 1 миллион 300 тысяч рублей. Мошенницу задержали.

По предварительной информации, около 4 лет назад жительница Рязанского района от приятелей узнала о женщине, которая переживала за сына и боялась, что он может набрать долгов. Женщина через знакомых узнала, как избежать подобной ситуации. Тогда рязанка предложила пенсионерке помощь, познакомилась с ней и за несколько встреч узнала подробности о жизни сына. После она звонила потерпевшей и измененным голосом, представляясь сотрудницей госорганизации, взыскивающей с сына долги, требовала выплат. Отмечается, что «сотрудница» намекала, что эти выплаты сокращены хлопотами одной доброжелательницы. Пенсионерка была благодарна своей знакомой за помощь. Требования и регулярные выплаты через банкомат не прекратились и после смерти сына, пока сведения о необычной ситуации не дошли до полицейских.

Следователь полиции возбудил уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Злоумышленнице грозит до 10 лет лишения свободы.