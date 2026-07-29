В России раскритиковали норматив о 15-минутном приеме у врача

Академик РАН Геннадий Онищенко предложил отменить норматив, согласно которому прием у врача длится 15 минут. Об этом он заявил РИА Новости. По его словам, продолжительность приема должна зависеть от состояния пациента. Некоторые приходят только за справкой или закрытием больничного, тогда как другим требуется более длительная консультация для постановки диагноза и назначения лечения.

Академик РАН Геннадий Онищенко предложил отменить норматив, согласно которому прием у врача длится 15 минут. Об этом он заявил РИА Новости .

По его словам, продолжительность приема должна зависеть от состояния пациента. Некоторые приходят только за справкой или закрытием больничного, тогда как другим требуется более длительная консультация для постановки диагноза и назначения лечения.

Онищенко также поддержал позицию министра здравоохранения Михаила Мурашко, который ранее назвал 15-минутный норматив усредненным и не отражающим реальную работу врачей.

По мнению академика, в отдельных случаях врачу необходимо дополнительное время, в том числе для консультации с другими специалистами.