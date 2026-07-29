В Пителине появится мурал «Катюша и солдат»

В рабочем посёлке Пителино на фасаде и торце здания нового Дома культуры создадут мурал «Катюша и солдат». Работы начались 20 июля — художники приступили к росписи фасадными красками. Завершить мурал планируют в конце августа. По словам бригадира Александра Алябьева, график корректируется из‑за погоды, но команда стремится уложиться в сроки.