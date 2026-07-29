В МВД предупредили о новой схеме мошенничества с заказом такси

Злоумышленники оформляют заказ на поездку и в комментариях указывают, что оплата будет производиться по номеру банковской карты. После этого они связываются с водителем и просят сообщить данные карты и код из СМС. Как только мошенники получают эту информацию, они авторизуются в приложении банка и крадут деньги.

Мошенники разработали новую схему обмана, нацеливаясь на водителей такси. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.

Злоумышленники оформляют заказ на поездку и в комментариях указывают, что оплата будет производиться по номеру банковской карты. После этого они связываются с водителем и просят сообщить данные карты и код из СМС.

Как только мошенники получают эту информацию, они авторизуются в приложении банка и крадут деньги.

Киберполицейские отметили, что такая схема может быть использована и против других работников сферы услуг. Они еще раз призвали всех быть осторожными и никогда не сообщать номер карты, CVC-код и персональные данные.