В Минэнерго заявили, что ситуация с топливом находится под контролем

По словам Сорокина, власти сейчас четко понимают, в каких регионах возникают сложности, что позволяет их оперативно ликвидировать. «Для этого как раз штаб и собирается два раза в неделю на уровне заместителя председателя правительства [Александра] Новака и практически каждый день [присутствует министр энергетики РФ] Сергей Евгеньевич Цивилев, мы в Министерстве энергетики тоже эту ситуацию отрабатываем по каждому индивидуальному случаю», — указал Сорокин.

Первый заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин заявил, что ситуация с топливом в стране находится под полным контролем. Об этом он рассказал в интервью ИС «Вести».

По словам Сорокина, власти сейчас четко понимают, в каких регионах возникают сложности, что позволяет их оперативно ликвидировать.

«Для этого как раз штаб и собирается два раза в неделю на уровне заместителя председателя правительства [Александра] Новака и практически каждый день [присутствует министр энергетики РФ] Сергей Евгеньевич Цивилев, мы в Министерстве энергетики тоже эту ситуацию отрабатываем по каждому индивидуальному случаю», — указал Сорокин.