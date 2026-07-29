В магазинах «Пятёрочка» стартовал экологический квест для семей

Торговая сеть «Пятёрочка», входящая в группу X5, совместно с образовательной онлайн-платформой «Эковики» запустила в своих магазинах познавательный квест «В поисках экоследа». Игровой проект, рассчитанный на посетителей всех возрастов, призван расширить знания участников в сфере экологии и воспитать ответственное отношение к природе. К акции уже присоединились около тысячи торговых точек, расположенных в Москве, Подмосковье, а также в Брянской, Владимирской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Тверской и Тульской областях.

Торговая сеть «Пятёрочка», входящая в группу X5, совместно с образовательной онлайн-платформой «Эковики» запустила в своих магазинах познавательный квест «В поисках экоследа». Игровой проект, рассчитанный на посетителей всех возрастов, призван расширить знания участников в сфере экологии и воспитать ответственное отношение к природе. К акции уже присоединились около тысячи торговых точек, расположенных в Москве, Подмосковье, а также в Брянской, Владимирской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Тверской и Тульской областях.

В ходе увлекательного приключения, которое продлится до 30 августа 2026 года, участникам предстоит выяснить, что такое личный экологический след, сколько ресурсов скрыто в повседневных вещах и как с помощью простых ежедневных действий можно снизить нагрузку на окружающую среду.

Присоединиться к игре может любой желающий. Для этого необходимо найти на карте ближайшую «Пятёрочку» — участницу квеста, отсканировать QR-код с плаката или одной из шести игровых карточек, пройти регистрацию на платформе «Эковики», а затем отыскать в торговом зале все шесть кодов и ответить на сопутствующие вопросы. Ориентиром в поисках служит Волчок-следопыт — его изображение подсказывает, где именно на полках спрятаны нужные метки.

Как пояснила Снежана Малясова, руководитель проекта «Центры местного сообщества» торговой сети «Пятёрочка», идея квеста родилась из желания показать, что экологическое просвещение может быть увлекательным. Она отметила, что за каждым продуктом и вещью стоит свой экослед, включающий затраты природных ресурсов на производство, транспортировку и утилизацию отходов. По её словам, магазин стал идеальной площадкой для обучения осознанному выбору товаров и бережному отношению к еде, а игровой формат превращает серьёзные темы в весёлое занятие для детей и повод для совместного досуга с родителями.

Главная цель проекта — познакомить посетителей с доступными способами уменьшения личного экоследа. Среди них — отказ от одноразовой посуды и пластиковых пакетов, разумное потребление продуктов (покупка ровно столько, сколько можно съесть) и предпочтение товаров местных производителей, что способствует сокращению выбросов парниковых газов при перевозках.

Представитель ключевого партнёра инициативы, председатель правления Движения ЭКА Татьяна Честина, выразила надежду, что квест найдёт отклик у покупателей, которые хотят внести вклад в решение экологических проблем, но не всегда знают, с чего начать. Она подчеркнула, что ценность игры — в наглядной демонстрации конкретных повседневных шагов, доступных каждому.

По итогам прохождения всех этапов участники получат цифровые подарки: чек-лист экологичных привычек, доступ к тематической киноподборке и месячную бесплатную подписку на образовательные материалы онлайн-кинотеатра «Ноль Плюс» — постоянного партнёра розничной сети.

Руководитель образовательных проектов «Ноль Плюс» Пётр Агеев отметил, что устойчивые привычки лучше всего формируются через игру и совместное обсуждение. Он добавил, что даже обычный поход в магазин может стать поводом для разговора о разумном потреблении и личной ответственности, и выразил уверенность, что для многих семей участие в квесте станет первым шагом к осознанным экопривычкам.

Стоит напомнить, что экологическое направление является одним из ключевых в социальной стратегии «Пятёрочки». Оно охватывает как снижение воздействия на природу собственной операционной деятельности компании, так и вовлечение покупателей в принципы разумного потребления. Новый семейный квест «В поисках экоследа» реализован в рамках масштабного проекта «Центры местного сообщества» и программы устойчивого развития «Пятёрочка с заботой».