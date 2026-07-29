В Красноярске обнаружили тело пропавшей полгода назад 20-летней студентки

Труп нашли в овраге, где зимой проходили поиски Екатерины. Отмечается, что тогда обнаружить его помешал глубокий снежный покров. Предварительно, она покончила с собой. Девушка исчезла 14 января при загадочных обстоятельствах. Ночью она вышла из квартиры, направившись в неизвестном тогда направлении, после чего перестала выходить на связь.

В Красноярске обнаружили тело пропавшей полгода назад 20-летней студентки. Об этом сообщает СК.

Труп нашли в овраге, где зимой проходили поиски Екатерины. Отмечается, что тогда обнаружить его помешал глубокий снежный покров. Предварительно, она покончила с собой.

Девушка исчезла 14 января при загадочных обстоятельствах. Ночью она вышла из квартиры, направившись в неизвестном тогда направлении, после чего перестала выходить на связь.