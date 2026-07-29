В Касимове потоки воды затопили дороги после дождя

Жители Касимова пожаловались на последствия ливня. Пост с видео появился в социальных сетях. На кадрах видно, как потоки воды движутся по дорогам, превращая их в настоящие «реки». По словам местных жителей, такая ситуация повторяется после каждого сильного дождя. Они отметили, что вода смешивается с грязью и размывает покрытие.