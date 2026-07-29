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В Кадомском округе в сентябре пройдет выездная вакцинация домашних животных
В Кадомском муниципальном округе в сентябре пройдет выездная вакцинация мелких домашних животных против бешенства. Вакцинацию проведут по следующему графику: 3, 10, 17 и 24 сентября с 9:00 до 12:00 — ветеринарная станция (р. п. Кадом, ул. Урицкого, 2); 9 сентября с 16:00 — обход по дворам на улице Есенина в р. п. Кадом; 16 сентября с 9:00 — обход по дворам в селах Енкаево, Четово и Починки; 23 сентября с 16:00 — обход по дворам на улицах Касимовской и Свободы в р. п. Кадом.

В Кадомском муниципальном округе в сентябре пройдет выездная вакцинация мелких домашних животных против бешенства. Об этом сообщили в администрации округа.

Вакцинацию проведут по следующему графику:

  • 3, 10, 17 и 24 сентября с 9:00 до 12:00 — ветеринарная станция (р. п. Кадом, ул. Урицкого, 2);
  • 9 сентября с 16:00 — обход по дворам на улице Есенина в р. п. Кадом;
  • 16 сентября с 9:00 — обход по дворам в селах Енкаево, Четово и Починки;
  • 23 сентября с 16:00 — обход по дворам на улицах Касимовской и Свободы в р. п. Кадом.