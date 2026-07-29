В ГД предложили вернуть в школы уроки логики для защиты от пропаганды Запада

В школьную программу предложили вернуть уроки логики. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Сергей Миронов, сообщает ТАСС. По его мнению, образование остается одной из главных защит от пропаганды и попыток манипулировать общественным мнением. Миронов считает, что изучение логики поможет школьникам развивать критическое мышление и не поддаваться обману. «Умный человек не только не подвержен вражеской пропаганде, он сам не даст себя обмануть и повлиять на его предпочтения», — заявил депутат.

В школьную программу предложили вернуть уроки логики. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Сергей Миронов, сообщает ТАСС.

По его мнению, образование остается одной из главных защит от пропаганды и попыток манипулировать общественным мнением. Миронов считает, что изучение логики поможет школьникам развивать критическое мышление и не поддаваться обману.

«Умный человек не только не подвержен вражеской пропаганде, он сам не даст себя обмануть и повлиять на его предпочтения», — заявил депутат.

Он также отметил, что необходимо развивать систему образования и учитывать опыт прошлых лет, чтобы не допустить повторения подобных ситуаций.